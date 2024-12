Juventus-Manchester City Motta oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

Leggi su Sportface.it

La, archiviati momentaneamente gli impegni di campionato, va a caccia di un prestigioso successo contro ilnel match valevole per la sesta giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. Per la squadra bianconera si tratta quasi dell’ultima chiamata per continuare ad alimentare le speranze di qualificazioni diretta agli ottavi di finale: in caso di mancata vittoria, i piemontesi dovrebbero accontentarsi dei playoffin, come seguire l’eventoDall’altra parte gli uomini di Pep Guardiola hanno assolutamente bisogno di vincere per rialzare la testa e recuperare posizioni nella maxi classifica unica. Il tecnico bianconero Thiagoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 10 dicembre alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti.