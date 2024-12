Oasport.it - Jannik Sinner sempre più amato dai tifosi: vinto il premio ATP per il giocatore preferito dai fan

Leggi su Oasport.it

ha ricevuto ildidai fan nell’ambito dei riconoscimenti indetti dall’ATP. La maggioranza degli appassionati che hanno votato secondo i criteri previsti dall’Associazione Tennisti Professionisti ha espresso la propria preferenza nei confronti del numero 1 del mondo, che risulta così in cima a questa graduatoria per il secondo anno consecutivo. Si tratta di un ulteriore attestato di stima in chiusura di un’annata agonistica caratterizzata da enormi risultati: due Slam (Australian Open e US Open), ATP Finals, tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), due ATP 500 (Rotterdam e Halle) e la Coppa Davis.Il 23enne, diventato il diciannovesimo uomo a chiudere la stagione in cima al ranking ATP, ha chiuso il 2024 con 73 vittorie e 6 sconfitte in incontri ufficiali, portando a casa almeno un set in tutti gli incontri disputati.