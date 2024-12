Inter celebra la Giornata Internazionale dei diritti umani | l’impegno

Leggi su Inter-news.it

L’hato lanazionale dei, sottolineando l’importanza di tale giorno per trasmettere un messaggio universale.IL COMUNICATO – L’ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un messaggio volto are lanazionale dei. Questo il contenuto del comunicato dei nerazzurri: «Tutti gli esserisono uguali già nel momento della nascita, con parie uguale dignità. Nei loro rapporti devono agire in spirito di fratellanza perché dotati di ragione e coscienza.Così inizia la Dichiarazione Universale dei, un documento storico che stabilisce ifondamentali di ogni persona, indipendentemente da razza, sesso, lingua, religione o status sociale. Questo testo rappresenta una pietra miliare nella lotta contro le ingiustizie, tracciando le linee guida per promuovere l’uguaglianza e prevenire futuri conflitti».