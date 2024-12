Sport.quotidiano.net - Infortunio Kvaratskhelia, tegola per il Napoli: il georgiano torna nel 2025

, 10 dicembre 2024 – Brutte notizie per il. Antonio Conte perde Khvicha: il giocatoresi è infortunato domenica sera dopo uno scontro di gioco durante la partita persa in casa dagli azzurri contro la Lazio. Le condizioni di Kvara Ecco il comunicato del club: “Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito a un contrasto di gioco, Khvichaha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Martedì il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali al Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale.ha già cominciato l'iter riabilitativo”. Il 2024 è finito Difficile al momento stimare i tempi di recupero: il numero 77 dovrebbe restare fermo per almeno un mese, di conseguenza il 2024 è finito.