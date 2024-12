Metropolitanmagazine.it - Il ritorno in Italia di Carlos Santana: il 2 luglio 2025 suonerà a Mantova

Sono trascorsi sei anni dagli ultimi concerti dinel nostro Paese. Nel 2018 il leggendario chitarrista messicano si era esibito a Milano, Padova e Cattolica; nel 2020 avrebbe dovuto replicare a Bologna, ma il Covid aveva stoppato tutto. Ora, finalmente, il musicista ha annunciato il suo attesoin, con un concerto a, previsto mercoledì 2in Piazza Sordello.I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10 di giovedì 12 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10 di venerdì 13 dicembre su ticketone.it.: l’Oneness Tour arriverà anche inil prossimo 2La serata eventona va ad inserirsi nel prolungamento del suo Oneness Tour, esteso fino al prossimo anno.