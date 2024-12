.com - Hubble celebra 10 anni di monitoraggio dei pianeti esterni

Dal 2014 al 2024, il telescopio spaziale NASA/ESAha condotto un programma ambizioso chiamato OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy). Questo progetto mira a creare un archivio di osservazioni a lungo termine di Giove, Saturno, Urano e Nettuno, fornendo dettagli fondamentali sulle loro atmosfere dinamiche e in continua evoluzione., grazie alla sua elevata risoluzione e stabilità, si è dimostrato insostituibile per analizzare i cambiamenti atmosferici, il comportamento delle nubi e i sistemi meteorologici di questi giganti gassosi.Questi studi non solo approfondiscono la conoscenza deidel nostro Sistema Solare, ma servono anche da riferimento per comprendere fenomeni climatici su mondi simili attorno ad altre stelle. Il programma OPAL è stato un passo fondamentale per documentare e analizzare le variazioni stagionali e l’influenza del Sole sulle dinamiche atmosferiche di questi corpi celesti.