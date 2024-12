Movieplayer.it - Friends, Lisa Kudrow ricorda Matthew Perry: "Mi conforta saperlo felice il giorno in cui è morto"

Leggi su Movieplayer.it

La star della sit-com è tornata a parlare dell'amico e collega scomparso nell'ottobre 2023. Il 28 ottobre 2023,è scomparso a soli 54 anni e l'amica e collega, che recitò insieme a lui per dieci anni in, ha condiviso un altro ricordo dell'attore, a più di un anno dalla sua morte. Il corpo difu ritrovato senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione in California, a causa di effetti acuti causati dai suoi problemi cardiaci e dall'assunzione di ketamina. Le indagini sulla sua scomparsa sono ancora in corso. Dolce ricordo Ospite del podcast Armchair Expert,ha dichiarato:"Suonerà strano ma misapere che era