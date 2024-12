Fausto Carioti | Trump elogia Giorgia | È tutta energia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ci sono messaggi che non partono a caso. Se Donald, di ritorno da Parigi, rilascia un'intervista al New York Post, battagliero tabloid conservatore che durante il primo mandato alla Casa Bianca è stato il suo quotidiano preferito, e si sofferma suMeloni e alcuni personaggi dando certi giudizi, è perché vuole inviare segnali precisi alle altre cancellerie. La prima cosa che colpisce è il numero di leader, tra i tanti incontrati a Notre-Dame e nel ricevimento all'Eliseo, che menziona: pochissimi. C'è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ovviamente. «Vuole fare la pace. È una novità. Lui pensa che sia arrivato il momento», dice. Il quale ha un messaggio pure per Vladimir Putin, che non era a Parigi: «Anche lui dovrebbe pensare che si arrivato il momento, perché ha perso - quando perdi 700.