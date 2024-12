Lettera43.it - Eurovision 2025, tutte le novità: più tutela per artisti e delegazioni

Leggi su Lettera43.it

L’European Broadcasting Union o Ebu ha annunciato importantiper la 69esima edizione dell’Song Contest, in programma dal 13 al 17 maggioa Basilea. Approvato dal comitato direttivo dell’evento musicale, a seguito di consultazioni conle 37 emittenti che lo trasmettono nel mondo – tra cui la Rai per l’Italia – è volto a «garantire esperienze positive per glie lee promuovere i valori fondamentali di comunità, rispetto e inclusione». Ebu ha annunciato l’introduzione di un nuovo Codice di condotta e di un Protocollo sul dovere di diligenza, che garantiranno ruoli e responsabilità chiari per tutti coloro che partecipano all’evento. «Queste misure rappresentano un primo e importante passo per il successo della manifestazione», ha spiegato Bakel Walden del comitato.