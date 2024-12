Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna, domani la giunta de Pascale: le ultime indiscrezioni sui nomi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 10 dicembre 2024 – Mancano poche ore ormai per togliere il velo misterioso sulladi Michele de, il neo eletto presidente dell’. Dopo giorni di curiosità in cui è impazzato il toto(mercoledì 11 dicembre) attorno a mezzogiorno, si saprà finalmente quali saranno i componenti della nuovaa guida della Regione. Sono ore convulse, di telefonate e, dove ancora tutto può succedere e dove alla fine l’ultima parola l’avrà in ogni caso de. La vera novità, come già anticipato dal Carlino, è il possibile ingresso indi Irene Priolo, presidente di Regione facente funzione, proprio ora il maltempo è tornato a far capolino con neve e piogge intese. Un’entrata la sua di punta, visto che potrebbe occupare il posto di presidenza del Consiglio regionale.