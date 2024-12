Panorama.it - Così la Turchia di Erdogan farà valere la vittoria a Damasco

Leggi su Panorama.it

Il crollo del regime trasforma la Siria in un protettorato turco. Il Sultano ora può consolidare i suoi rapporti con Gerusalemme e trasformare il Paese in un hub delle materie prime con l’Europa. Attuando un piano di sviluppo già pronto sui prossimi 30 anni.A godere economicamente della guerra in Ucraina è stata ladi Recep Tayyip. Con un piede saldamente nella Nato è riuscita a diventare il polo delle triangolazioni dell’energia, il mediatore politico con mezzo Oriente e ovviamente con il Paese innominabile: l’Iran. Con la cacciata di Bashar Al Assad e l’arrivo adegli jihadisti (rivestiti a nuovo) di Hayat Tahrir Al Sham (Hts) e guidati da Abu Mohammed Al Jolani, lafa un ulteriore salto di qualità. Di potere e controllo di un’area destinata probabilmente a diventare sempre più ampia.