Caso Ramy Elgaml, 6 carabinieri sotto la lente della procura per i video cancellati: sequestrati i loro cellulari, verifiche sulle chat

Ladi Milano ha acceso un faro su 6intervenuti sul luogo dell’incidente nel quale, lo scorso 24 novembre, ha perso la vita, il 19enne di origine egiziana sbalzato dallo scooter a bordo del quale viaggiava come passeggero durante un inseguimento con due gazzelle. Si tratta degli uomini in divisa arrivati, su tre diverse auto, sul luogo dell’impatto e nei confronti dei quali c’è stato il sequestro deiper verificare conversazioni o immagini effettuate nell’immediatezza dei fatti.Nel registro degli indagati, per ora, “ci sono quattro nomi”, ma le posizioni al vaglio sono due in più. Lunedì si era appreso di “almeno due”inchiesta. Di omicidio stradale devono invece rispondere Fares Bouzidi, l’amicovittima alla guida del T-Max, e il vicebrigadiere al volantegazzella che ha finito la sua corsa in via Quaranta.