Calciomercato Napoli, spunta un nuovo nome per la difesa: Manna già a lavoro

Giovannisarebbe entrato in azione nel tentativo di portare undifensore al: chi è il profilo individuato per ildi gennaio Rinforzare ildentro e fuori dal campo, è questo il diktat che si è imposto la squadra in questa fase della stagione. Sul terreno di gioco toccherà ad Antonio Conte trovare meccanismi migliori e più collaudati per riuscire a rendere meglio, specie dopo le ultime due sconfitte contro la Lazio. Per farlo, avrà anche bisogno di un sostegno in termini di qualità e per quella servirà il.Il direttore sportivo Giovanniè già in azione da giorni per cercare di studiare i nomi migliori da portare in azzurro. A gennaio non è affatto semplice, profili come quelli di Dorgu e Bonny non si muovono da Lecce e da Parma. A metà stagione le due squadre hanno bisogno dei loro giocatori migliori per riuscire a ottenere una salvezza tranquilla e ildovrà aspettare l’estate.