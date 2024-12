Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter Primavera 0-1: il tabellino della sfida di Youth League

-Lipsiaè terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1 grazie alla rete di Mattia Zanchetta, figlio del mister: questo ilpartitaquinta giornata di2024-2025.SEI SU SEI – L’controlla sempre la partita tra primo e secondo tempo, prima di trovare il gol con Mattia Zanchetta praticamente verso l’ora di gioco. Al 50’, è stato Topalovic a impegnare Schilich con un tiro potente, il primo tentativo a reteseconda frazione. Il gol che ha sbloccato il risultato è arrivato al 63’. Dopo una respinta cortadifesa tedesca, Mattia Zanchetta ha raccolto il pallone al limite dell’area e con un destro violento e preciso ha fulminato il portiere avversario. Un gol speciale, non solo per il suo peso specifico, ma anche per il legame familiare: a segno il figlio del tecnico Andrea Zanchetta, simbolocoesione di questo gruppo.