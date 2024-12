Biccy.it - Baby Gang e i problemi con la giustizia, Emma: “Io forse avrei fatto di peggio”

Leggi su Biccy.it

è un trapper che ha avuto svariati guai con la. Dopo essere stato incarcerato con l’accusa di rapina è stato assolto per non aver commesso il, mentre è attualmente in corso l’appello per un’altra condanna di primo grado su una sparatoria di due anni fa. Ma non è l’unico guaio. Su lui pende anche un’altra accusa che l’ha visto condannare a 5 anni e 2 mesi di reclusione in primo appello per una presunta sparatoria nel milanese. Una decisione a cui il trapper si è opposto in appello: la nuova sentenza è prevista per il prossimo 8 luglio 2025.Anche un paio di mesi fa, a settembre, ANSA ha diramato una notizia su lui: “La Procura di Milano ha chiesto una condanna a 3 anni di reclusione per il trapper, poiché mentre un suo collega stava realizzando un video musicale dove lui era presente, ci fu un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine“.