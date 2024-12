Anteprima24.it - Avellino Basket, Formato: “Non bisogna sottovalutare il Cento”

Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è tempo per godersi il successo arrivato venerdì contro Cividale, l’torna in campo per il recupero della tredicesima giornata dei girone unico di Serie A2 contro Sella(reduce dalla sconfitta arrivata nell’ultimo turno contro la Tezenis Verona 84-59, ndr.). Palla a due alle 20.30 alla Baltur Arena. A presentare la trasferta contro la squadra emiliana, l’assistant coach Salvatore: “Siamo soddisfatti della vittoria ottenuta contro Cividale che ci dà tanta fiducia anche soprattutto nel modo in cui è arrivata, e ci permette di affrontare con grande fiducia i prossimi impegni. Ora affrontiamo, una gara da non– dice – E’ una squadra che sta pagandoi troppi infortunati: prima Delfino e nell’ultima gara Sperduto e proprio per questo motivo, per sopperire alle scarse rotazioni, ha inserito Devoe all’interno del roster.