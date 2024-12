Ilgiorno.it - Al via la storica mostra dei presepi a Groppello d’Adda

Al via la XXXVI edizione delladei, dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 porte aperte al pubblico al civico uno di piazza Viganò per visitare l’esposizione delle opere che raccontano la Natività. Sono 22 quest’anno iartigianali in esposizione nella frazione cassanese direalizzati daisti dell’Associazione Italiana Amici del Presepe del nord Italia. Lasarà possibile visitarla mattina e pomeriggio nei giorni festivi, ingresso solo al pomeriggio invece per i giorni feriali. "Anche quest’anno siamo pronti ad accogliere qui atanti appassionati del presepe - così Giuseppe Motta padre delladel presepe ache conta 36 anni di storia -. Negli ultimi anni la presenza dei visitatori è leggermente diminuita perché in realtà sono aumentate le mostre da visitare in tutta la Lombardia, qui asiamo stati i primi poi ho contribuito ad aprire altre 11 esposizioni dei".