A Napoli concerto di Capodanno dedicato a Pino Daniele

Tempo di lettura: 3 minutiIl-show della notte diin piazza Plebiscito asarà, di cui a gennaio 2025 ricorrono i dieci anni dalla scomparsa. Sul palco si alterneranno Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Raiz, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, Ditelo Voi, Gigi Soriani. La celebrazione del 2025, anno in cui la città dicelebrerà i 2500 anni dalla sua fondazione, inizia proprio da questo palco e da, con il tributo di una dirompente Loredana Bertè.Ilne, che prenderà il via alle ore 20.30 per complessive 5 ore di spettacolo, curato nella produzione daOliva e la direzione artistica è affidata a Gianni Simioli, coerente con il percorso diCittà della musica sarà aperto per la prima volta ad un contest, il Contest Young, che regalerà l’ambito palco a 10 artisti emergenti della nuovissima scena musicale napoletana e campana.