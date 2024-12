Iodonna.it - Un nuovo taglio di capelli per iniziare bene il 2025? Dai primi Duemila, torna il "Pob" (il Posh bob)

A volte rino. E ilinizierà con il ritorno del caschetto a cascata, detto anche Pob, “Bob”. Celebre nei, è il carré reso famoso poprio daSpice, alias Victoria Beckham: tagliato appena sotto la mandibola e leggermente bombato. Con ilanno,più “in forma” che mai, pronto a essere il primo dei trenddel. TendenzeAutunno/Inverno: le ispirazioni dalle star X Leggi anche ›super lisci con la stiratura “nanoplastia” (no, non c’entra la plastica) Il caschetto Pob (Bob) di Victoria Beckham ditra noiUn salto indietro nel tempo: 2006, Victoria Beckham, Spice Girl, sfoggia un classico carré in chiave glam, ribattezzato “Pob”, acronimo diBob, ovvero bob elegante.