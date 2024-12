Ilrestodelcarlino.it - Titolari di un ristorante aggrediti e picchiati da una banda: volevano rapinarli

Modena, 9 dicembre 2024 – Brutta aggressione ieri sera in via dell’Integrazione a Carpi. Uomo e donna di origine cinese, paredi unsituato poco distante, sono statida unadi persone al momento sconosciute. Le vittime sarebbero state bloccate e picchiate a scopo di rapina: probabilmente lapuntava all’incasso. L’episodio si è verificato intorno alle 2. I balordi hanno utilizzato spray al peperoncino che ha attinto la donna agli occhi per poi massacrare di botte l’uomo, che avrebbe riportato un grave trauma cranico. Sul posto, allertati dai passanti sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri che stanno ora indagando sull’accaduto. I militari hanno sentito alcuni testimoni al fine di individuare i responsabili.