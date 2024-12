Romadailynews.it - “Stavolta non ci casco”: un progetto per proteggere gli anziani dalle truffe

Acli, Roma Capitale e Polizia di Stato uniti per prevenire i raggiri e rafforzare la socializzazione degli over 65.Si è tenuta oggi presso il teatro parrocchiale di S. Bonaventura da Bagnoregio la presentazione delnon ci”, un’iniziativa rivolta agli over 65 per prevenire e affrontare i tentativi di truffa.Promosso da Roma Capitale in collaborazione con Acli di Roma e il circolo Acli San Bonaventura Aps, ilvede il sostegno della Polizia di Stato e il finanziamento del Ministero dell’Interno.All’evento sono intervenuti, tra gli altri, Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, e Lidia Borzì, presidente di Acli Roma Aps. È stata inoltre presentata la IV edizione del Vademecum antitruffa, aggiornato per l’occasione.“Leai danni deglisono purtroppo all’ordine del giorno”, ha dichiarato Funari.