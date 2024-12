Ilgiorno.it - Sesto, le mani degli infermieri viste da vicino: “Ecco quanti batteri proliferano sulla pelle, e quanto è importante lavarsele”

San Giovanni (Milano), 9 dicembre 2024 – Un corso innovativo, progettato grazie all’esperienza dei professionisti dell’Asst Nord Milano che si sono letteralmente immersi in un gioco formativo virtuale. È stato avviato in questi giorni un programma pratico sul tema dell’igiene delle, per influenzare il comportamentooperatori sanitari e sensibilizzarliprevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Le lezioni, però, sono state realizzate, utilizzando la realtà aumentata. Attraverso visori speciali, il personale sanitario ha avuto la possibilità di vedere ciò che normalmente non è visibile a occhio nudo: la colonizzazioneca delle. I partecipanti sono stati “rimpiccioliti” e accompagnati all’interno del derma per un viaggio virtuale tra gli strati che lo compongono.