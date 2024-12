361magazine.com - Scontro tra Davide Barzan e l’Ordine degli Avvocati di Rimini: accuse, denunce e polemiche mediatiche

tradiè da tempo ospite fisso in molte trasmissioni tv. Oggi era da Eleonora Daniele su Raiuno.La vicenda legale e mediatica intorno al delitto di Pierina Paganelli continua ad arricchirsi di nuovi e controversi capitoli. Al centro dell’attenzione ora c’è lotra, consulente e criminalista che affianca Manuela Bianchi, nuora della vittima, edi, presieduto da Roberto Brancaleoni.è stato denunciato da Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, l’unico indagato per il delitto, per presunto esercizio abusivo della professione forense. Una denuncia che ha spintodia intervenire con una nota ufficiale, in cui il presidente Brancaleoni definisce la situazione come potenzialmente “gravissima” e preannuncia l’intenzione di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento.