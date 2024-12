Salute | +34% allergie alimentari negli ultimi 10 anni più colpiti i bambini

Leggi su Ildenaro.it

Leneiaumentano in tutto il mondo e anche in Italia. Secondo i risultati dello studio Epifa (Epidemiology of Pediatric Italian Food Allergy), promosso dalla Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica (Sigenp),10c’è stato un aumento del 34%: «Più colpita la fascia d ‘età tra 0 e 3, con un incremento del 120%”, evidenzia la Sigenp. Alcune di questepossono avere un esito infausto, come accaduto a Roma a unadi 9morta al Policlinico Gemelli dove era stata trasferita giovedì sera in condizioni disperate dal Policlinico Casilino La bambina è deceduta in seguito a una reazione allergica con shock anafilattico insorto a casa, dopo che a pranzo aveva mangiato a quanto pare degli gnocchi in un ristorante.