Rubati documenti e divise. Salta la partita di Serie A

Brutta avventura ieri mattina per la squadra del Bitonto C5 femminile, in trasferta a San Donato dove avrebbe dovuto disputare un incontro di calcio contro la “Kick off“: il pulmino sul quale viaggiavano è stato svaligiato durante la sosta a un hotel ristorante di Peschiera Borromeo. "Ci hanno rubato tutto, non abbiamo potuto disputare la. Si sente sempre e solo parlare della delinquenza e dei furti nel nostro Sud: non possiamo subire questi stereotipi. Spero che qualcuno si metta una mano sulla coscienza. Presenteremo ricorso per farla ripetere", ha raccontato il presidente del Bitonto C5 femminile, Silvano Intini. La squadra pugliese, già campionessa d’Italia di calcio a 5 femminile, era in Lombardia per disputare al PalaMattei la gara della nona giornata di campionato diA contro i padroni di casa della Kick off, squadra attualmente prima in classifica.