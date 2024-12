Butac.it - Prebunking e commissioni d’indagine

Qualche giorno fa al lavoro ho avuto una coppia di clienti, lui medico. Chiacchieriamo del più e del meno, viene fuori il tema “fact-checking”, scende il gelo. Lei mi guarda e mi dice: io sono una novax. E da lì comincia la nenia: gli effetti avversi, quello che non ci dicono, i vaccini sono pericolosi, “tridosati”, non si conosce nessuno che sia morto di COVID-19 ecc.Avrei voluto chiudermi a riccio, sparire dal negozio e ricomparire in una spiaggia dei Caraibi, tutto pur di non dover ascoltare dal vivo quello che già conosco a memoria. Quasi che fosse una liturgia da ripetere ogni volta alla stessa maniera. Quando la signora mi ha chiesto se conoscevo qualcuno morto di COVID e le ho detto di sì si è un po’ rabbuiata, ma le è passato subito, ci ha tenuto a quel punto a informarmi che tanto era stata istituita una commissione che avrebbe finalmente fatto chiarezza.