Pontassieve vola L’Ovest in risalita

Girone A Cubino-San Giuliano 3-3. Con il cuore il Cubino ha evitato la sconfitta casalinga. Paggetti apre e dopo il gol di Chiesi chiude siglando una doppietta. I gol degli ospiti: Doveri e Di Paola con doppia marcatura. Firenze Ovest. Vald. Montecatini 2-0. Vittoria importante perdi Creanza impegnato a risalire in classifica. Baluganti e il nuovo acquisto De Felice piegano Montecatini. Girone B Armando Picchi-C.S. Lebowski 1-1. Dopo la rete di Garunja, il Picchi ultimo in classifica, metteva in difficoltà l’attacco degli ospiti. La determinazione di Ciancaleoni veniva premiata con un gol al 90’. Athl. Maremma-Cerbaia 2-2. Davanti a un pubblico delle grandi occasioni il Cerbaia conquista un buon pareggio. I gol: Coli, Orsolini, autorete di Gentili, Rodriguez. Al 96’ annullato una rete valida a Enache.