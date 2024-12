Ilfattoquotidiano.it - Missili, droni e armi chimiche: ecco l’arsenale di Assad che rischia di finire in mano ai ribelli e che Israele e Usa vogliono distruggere

Producono. Secondo gli apparati di sicurezza occidentali, sono centri di ricerca militare che sorgono in tutta la Siria e fanno parte di un network chiamato “CERS” (Centre D’Etudes et de Recherches Scientifiques).ha reso noto di averne bombardati alcuni nelle ultime ore “affinché non cadano nelle mani degli estremisti”. Ma le milizie che hanno rovesciato il regime di Bashar Alhanno preso il controllo di almeno due di loro. E ora possono entrare in possesso di un grande patrimonio fatto di armamenti e knowledge necessario a produrli.Il CERS impiega in tutto il paese circa 20mila dipendenti e conta decine di strutture tra istituti di ricerca, fabbriche e siti di stoccaggio. I servizi segreti israeliani lo hanno finora considerato “una sorta di piattaforma congiunta siriano-iraniano-Hezbollah”.