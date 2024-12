Metropolitanmagazine.it - “Mariotto tratterebbe male i suoi collaboratori”, le nuove rivelazioni di Striscia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Questa serala notizia torna sul caso Guillermoconsul giudice di Ballando con le Stelle che lo scorso venerdì aveva detto a Staffelli «Questa sigaretta va a finire in un posto. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere». Dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro (finito a terra in mille pezzi) per l’improvvisa fuga dal talent di Raiuno,in un’intervista a RTL102.5 ha dichiarato di essere stato aggredito dall’inviato didavanti ai compagni di lavoro. Tutto falso. Anzi, come si può vedere nel servizio è stato lui ad aggredire un suo collaboratore con espressioni come “levati dal cazzo”, “sei insopportabile” e addirittura definendolo “pirla” quando lo viene a prendere in auto.E non è tutto. Già, perché quando Staffelli l’ha beccato all’aeroporto di Roma – Fiumicinoera seduto su una sedia a rotelle da cui è balzato in piedi appena ha visto l’inviato del tg satirico.