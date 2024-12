Isaechia.it - Le Iene, Bianca Balti racconta la sua malattia: “Da questa esperienza ho imparato a vivere”

Leggi su Isaechia.it

si è da poco sottoposta all’asportazione di un tum0re alle ovaie al terzo stadio.La modella ha sempre condiviso le tappe di questo difficile percorso sui social, senza fare mistero di tutti gli aspetti negativi che laporta con sé. Tra questi, si è anche mostrata con orgoglio senza capelli, infondendo forza a chi vive la stessa situazione di difficoltà.Ora sta affrontando le cure per liberarsi del nemico e Lele sono state accanto per quarantotto ore, tra Los Angeles e Milano, accompagnandola nei suoi controlli di routine e in una delle sue sedute di chemioterapia, durata sei ore.Prima di partire alla volta dell’Italia, Nicolò De Devitiis ha accompagnatonei suoi vari impegni. Tra questi una visita di controllo presso il medico che la ha in cura, il quale ha evidenziato i progressi della modella ed ha spiegato i successivi step dell’iter.