La caduta del regime di Assad | la fine di un’era e l’inizio di un futuro incerto

Dopo oltre mezzo secolo di dominio incontrastato della famiglia, la Siria si ritrova al centro di un cambiamento epocale. In poco più di dieci giorni, unapparentemente saldo si è dissolto, portando alla fuga del presidente Bashar al-, riparato a Mosca insieme alla sua famiglia sotto la protezione del Cremlino. Ladelsegna una svolta non solo per il paese, ma per l’intero assetto geopolitico del Medio Oriente.Il crollo di una dinastia lunga 54 anniIl dominio degli, iniziato con Hafez al-nel 1970, si è mantenuto saldo per decenni attraverso un mix di repressione, controllo militare e alleanze internazionali strategiche, in particolare con l’Unione Sovietica prima e con la Russia poi. Bashar al-, succeduto al padre nel 2000, è riuscito a restare al potere nonostante una guerra civile iniziata nel 2011, le pressioni internazionali, e un paese devastato da conflitti interni e crisi economica.