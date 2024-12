Biccy.it - Jay Z denunciato per abusi: “Avevo solo 13 anni, era con Diddy”

Al caso disono stati legati moltissimi nomi di celebrità, il più ricorrente però è senza ombra di dubio quello di Jay Z (ma anche quello della moglie Beyoncé). I Carter però hanno sguinzagliato i loro legali contro i media che li hanno accostati a Sean Combs, al suo arresto e ai suoi festini.Poche ore fa però è arrivato un colpo di scena, perché la NBC News ha annunciato: “Jay-Z accusato di aver vi0l***tato una ragazza di 13nel 2000 insieme a Sean ‘’ Combs“. Ieri infatti una ragazza ha accusato il rapper di aver abusato di lei nel 2000. La presunta vittima sostiene che quando lei aveva13, Shawn Carter e Sean Combs avrebbero abusato di lei durante un after party degli MTV Video Music Awards. La querela è stata depositata a ottobre nel Southern District di New York, con Combs come unico imputato.