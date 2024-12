Quotidiano.net - Jay-Z accusato di stupro con Puff Daddy, il marito di Beyoncé: “Mi ricattano”

Los Angeles, 9 dicembre 2024 – Anche Shawn Corey Carter, per tutti Jay-Z, finisce nello scandalo che ha travolto Sead Diddy Combs (), in carcere per le accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere. Secondo quanto riferiscono i media americani una donna haentrambi di. I fatti, secondo quanto riportato, risalgono al 2000, quando la vittima aveva solo 13 anni e sarebbero avvenuti durante l'after party degli Mtv Music Awards organizzato da Combs a New York. In base alle accuse, la minorenne sarebbe stata drogata e violentata da Corey Carter e Combs. E’ solo l’ennesima denuncia nei confronti di Diddy, la prima invece per il rapperdi. L’azione legale della donna risale allo scorso ottobre: al momento era subito emerso il nome di Combs, solo nelle ultime ore è spuntato quello di Carter.