In Siria colpo contro Russia e Iran grazie a Netanyahu

Messaggio molto chiaro ai perdigiorno in servizio permanente effettivo, ai nobili sognatori a vanvera della Corte Penale Internazionale ed ai professionisti della “melina” innamorati dell'inconcludente “Soft Power”: armi in pugno brigate scomposte di ribelli prendono il potere inspodestando l'orrendo regime alawita degli Assad, una delle più disgustose creature politiche del Medio Oriente arrivata sino ai nostri giorni esclusivamentea sostegni internazionali, quelloiano in primis e quello russo in secundis. È questa la volta buona del trionfo della democrazia a Damasco e territori collegati (meglio chiamarli così, lacome nazione non è mai esistita)? Neanche per sogno, i ribelli sono estremisti islamici al momento travestiti da moderati, ma sul cui travestimento non c'è da scommettere nemmeno un quarto di dollaro.