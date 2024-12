Bergamonews.it - Imprendigreen 2024, il riconoscimento Confcommercio a 7 imprese sostenibili bergamasche

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Sono sette lead aver ottenuto l’assegnazione del marchio, l’iniziativa diche costituisce l’asse portante del più ampio progetto confederale “per latà” per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, rafforzando l’impegno sostenibile die associazioni del terziario, con comportamenti virtuosi per l’ambiente. Realizzato in collaborazione con la scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, il progetto ha l’obiettivo di diffondere comportamenti sempre piùnel mondo del terziario e che possano rappresentare un’opportunità di sviluppo per le. Il premio è stato consegnato dal direttoreBergamo Oscar Fusini e dalla responsabile dell’Area Sicurezza, Qualità e AmbienteBergamo Giulia Riccardi: all’Albergo Centrale di Paolo Scanzi di San Pellegrino Terme, alla società di ingegneria N.