Giada Maslovaric, benemerenza civica alla psicologa: ha curato la comunità dopo la strage di Paderno Dugnano

(Milano), 9 dicembre 2024 – La Calderina d’Oro a, lae psicoterapeuta padernese, che haunainteralache ha visto il 17enne Riccardo uccidere a coltellate il fratellino 12enne Lorenzo e i genitori Fabio e Daniela nella villetta di via Anzio. Esperta in interventi relazionali in contesti di emergenza, “insieme al gruppo Emdr 0-18 ha dato, a titolo volontario, un contributo fondamentale a tuttanella gestione post traumatica, a seguito dei degli eventi accaduti la notte del 31 agosto”, ha spiegato l’amministrazione, motivando così l’assegnazione dellache sarà consegnata mercoledì 11 alle 18,30 all’Area Metropolis di via Oslavia. La dottoressa, ancora prima del ritorno in aula degli studenti, aveva iniziato un intervento di sostegno agli adolescenti e ai genitori più vicini a Riccardo e Lorenzo.