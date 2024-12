Ilgiorno.it - Fiammata da un cavo sul tetto. Infiltrazioni d’acqua nelle case

SAN COLOMBANO (Lodi)Enel produce unasuldi un’abitazione, arrivano i vigili del fuoco. La casa si salva. L’intervento, che ha tenuto impegnati i pompieri domenica sera in via San Giovanni a San Colombano al Lambro, è stato una delle presunte conseguenze delle forti precipitazioni che hanno caratterizzato la cittadina del Lodigiano nella notte tra sabato e ieri. L’intensa pioggia può infatti provocare corti circuiti. I residenti si sono subito accorti che daluscivano le fiamme e hanno dato l’allarme prima di un potenziale incendio. Il 115, arrivato con una autopompa e un’autoscala dal Comando provinciale e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, ha quindi constatato la situazione e allertato la ditta preposta. Enel ha mandato i propri tecnici per un intervento eseguito da tecnici specializzati.