Liberoquotidiano.it - "È uno scherzo? Ci vogliono persone di classe e oneste": Nick Kyrgios, l'ultima porcheria contro Sinner

ne ha per tutti. Non solo l'australiano sta continuando ad attaccare Jannik. Ma ora se la sta prendendo anche con il suo coach, Darren Cahill. Il tema è sempre lo stesso: la positività del numero uno al mondo al test antidoping di Indian Wells. Il 29enne da tempo non calca i campi da tennis, causa infortunio. Ma nel mentre si è reinventato opinionista e ha deciso di diventare il nemico numero uno proprio dell'azzurro, che gli ha soffiato la fidanzata Anna Kalinskaya. L'australiano è attivissimo sui social network. Soprattutto su X, dove tweetta a raffica. Di recente ha risposto a un post con cui Tennis Australia, ovvero la Federtennis locale, ha premiato Cahill per la 'coaching excellence performance' nel 2024. "Questo è uno, vero? Cidi", ha scrittosenza usare mezzi termini.