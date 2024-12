Liberoquotidiano.it - "Dove sbatterà chi osa intralciarci": la mossa con cui Giuseppe Conte liquida Beppe Grillo

"Di fronte all''aut aut' dinon ho avuto dubbi e tentennamenti ma ho deciso di andare avanti": il leader del M5s,, lo ha detto in una diretta social, commentando gli ultimi sviluppi del rapporto tra il Movimento e il suo garante. La seconda votazione degli iscritti, chiesta proprio dal fondatore dei 5Stelle, si è conclusa proprio come la prima. Tra le modifiche più importanti allo Statuto c'è l'eliminazione del ruolo del garante, quello ricoperto da. Che ha commentato l'esito del voto con una citazione del film "The Truman show": "Caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte", ha scritto sui social. "Sono rimasto sorpreso dalla reazione di- ha proseguito l'ex premier - poi sono subentrati delusione e forte rammarico". Nei giorni scorsi, il garante aveva fatto una diretta su Facebook parlando da un carro funebre e decretando la morte del Movimento.