Diletta Leotta fortunata nel lavoro ma non in amore | si prende l' isola ma perde Loris?

La conduttrice de La Talpa sarebbe stata promossa alla conduzione di un noto reality, ma nel frattempo sembra che il suo matrimonio sia entrato in crisi.è al centro di indiscrezioni sia professionali che personali. Dopo il flop del reality La Talpa, chiuso in anticipo per i bassi ascolti, la conduttrice sembra destinata a rimanere a Mediaset. Stando ai rumors diffusi dal giornalista Gabriele Parpiglia, Pier Silvio Berlusconi sarebbe intenzionato a darle una nuova occasione, affidandole un programma di punta della rete.alla conduzione de L'dei Famosi? Con la fine del Grande Fratello prevista per marzo, Mediaset è pronta a rilanciare L'dei Famosi, nonostante le difficoltà registrate nelle ultime edizioni, quando gli ascolti del survival game non hanno brillato.