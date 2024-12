Liberoquotidiano.it - Corruzione: Tajani, 'fenomeno transnazionale, serve collaborazione con l'estero'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Laè un danno sia per il nostro Paese che per la sua immagine, per la nostra credibilità. Non è unsoltanto nazionale, ma sempre più, eanche con chi opera all'contro la". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio, intervenendo alla Farnesina alla Giornata Internazionale Anti. "Le forze dell'ordine che operano nelle nostre ambasciate - ha aggiunto- danno un contributo molto importante alla lotta contro la. E rappresentano anche una bella immagine del nostro Paese e la loro efficienza è frutto di grande considerazione da parte di altri Paesi, tant'è che ci chiedono di avere rappresentanti delle nostre forze dell'ordine per contribuire attraverso la loro esperienza alla formazione dei loro uomini e donne impegnate contro la".