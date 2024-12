Quotidiano.net - Caso Mariotto: per la Rai è in discussione il suo destino a “Ballando”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9 dicembre - "Va bene tutto ma (guardando il video) dire cheha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede". E' quanto ha scritto sui social la giurata di “con le stelle” Selvaggia Lucarelli, commentando ildi Guillermoe le accuse di una sua presunta palpata ai danni di un “boy” che affiancava Amanda Lear nell’esibizione in pista di sabato 30 novembre della diva ex giurata dello stesso show. La difesa di Selvaggia Lucarelli pare però non bastare: la bufera mediatica che si è scatenata su, storico giudice del dance show del sabato sera di Raiuno, potrebbe seriamente mettere inil suo ruolo nella trasmissione condotta da Milly Carlucci. Secondo quanto si apprende, la Rai si riserva di decidere entro le prossime 48 ore.