Oasport.it - Calendario Coppa del Mondo sci alpino Beaver Creek e Val d’Isere 2024: programma 14-15 dicembre, orari, tv

Si è concluso il weekend di gare aal maschile ed è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti delladeldi sci/2025. Le donne daranno il cambio agli uomini a, mentre i maschi saranno di scena in Valin vista di due prove tecniche.Il Circo Bianco al femminile sarà impegnato sulle nevi del Colorado, a, per due prove veloci sulla celebre Birds of Prey che questa settimana ha visto protagonisti gli uomini con una discesa, un Super G e un gigante. Dopo tre giorni di prove, tra mercoledì 11 e venerdì 13, si comincerà a gareggiare sabato 14alle ore 19.00 con la discesa, mentre domenica 15 al medesimoo si chiuderà con il Super G:delche tornerà dopo la cancellazione delle gare a Tremblant.