Ilfattoquotidiano.it - “Bimba di 9 anni muore per reazione allergica dopo aver mangiato gnocchi al ristorante”

Una bambina di 9è mortaun piatto dial. È successo giovedì 5 dicembre a Roma come riporta il quotidiano La Repubblica. La piccola potrebbe essere stata uccisa da una. La bambina aveva pranzato fuori con i genitori,effettuato una visita medica. Una volta tornati a cassa si è sentita male. Spasmi, nausea, vomito e difficoltà respiratorie i sintomi del malessere che hanno indotto i genitori a chiamare il 118.Il personale, intervenuto sul posto, ha portato la paziente all’ospedale più vicino, il Policlinico Casilino, dove è arrivata in arresto cardiaco e dove le è stato praticato il massaggio toracico. Le condizioni cliniche però sono apparse gravissime in via di peggioramento e quindi i medici hanno deciso di far trasferire la piccola al Gemelli.