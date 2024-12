Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C al CUS Pisa Cosmocare non basta Ciano sul campo dei Dragons Prato

, 9 dicembre 2024 – Non era la partita da vincere a tutti i costi, per il CUS, la trasferta suldella forte Pallacanestro, nella decima giornata del campionato diC: di fatto gli universitari sono stati protagonisti per tre quarti del match, per poi calare nettamente nell’ultimo, perdendo con uno scarto anche eccessivo, rispetto ai valori dimostrati sul parquet. I ragazzi di Scocchera, a cui non è stato sufficiente un redivivo, sono stati così risucchiati all’ultimo posto da Sansepolcro, che ha vinto ad Agliana, in un terzetto di fondo classifica che comprende anche Fucecchio. LA CRONACA – Partenza diesel per Burgalassi e compagni, che non trovano spazio nel tiro da fuori e, nel primo quarto, si arrangiano da sotto con i soliti Carpitelli (6 punti e 5 rimbalzi) e Spagnolli (3 punti e 2 rimbalzi).