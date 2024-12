Liberoquotidiano.it - Vergogna-Report contro Sangiuliano e moglie: "Ecco la telefonata sul tradimento". Ranucci travolto dagli insulti | Guarda

Daun nuovo agguato all'ex ministro della Cultura Gennaro, e sempre a colpi di fango. Ma questa volta Sigfridorischia grosso: a giudicare dalla reazione dei telespettatori e dai commenti indignati a senso unico al post su X che annuncia lo "scoop", la trasmissione di Rai 3 potrebbe venire travolta da un clamoroso effetto boomerang. "In uno degli audio esclusivi di cuiè entrato in possesso, Gennaroracconta alla, Federica Corsini, del suo rapporto con Maria Rosaria Boccia", comunica su X il profilo di, che pubblica un estratto dellaprivata dell'ex ministro alla. Un fatto intimo e doloroso, a cui lo stesso, prima di lasciare il suo incarico, aveva fatto riferimento in una intervista concessa al Tg1 al direttore Chiocci.