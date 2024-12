Liberoquotidiano.it - Sondaggio Tecnè, la Meloni davanti a tutti, Schlein sale e c'è una sorpresa a sinistra

Resta la leader più apprezzata Giorgia, insieme ad Antonio Tajani. Ma attenzione al botto di Ellyalle loro spalle e ai dati sul governo, con la fiducia degli italiani in leggero calo. Sono i numeri dell'ultimoDire-Tecné, con le interviste effettuate tra 5 e 6 dicembre. Non cambiano i rapporti tra i partiti: Fratelli d'Italia è il primo in Italia con il 28,9%, anche se in flessione dello 0,2% rispetto a una settimana fa e dello 0,6% in un mese. Il Pd insegue al secondo posto con il 23,6%, recuperando un +0,2% sulla settimana e un +0,8% sul mese. Completa il podio in terza posizione Forza Italia all'11,3% (-0,1 sulla settimana e stabile sul mese). Per quanto riguarda gli altri partiti, il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,8%, (+0,1 sulla settimana e sul mese). La Lega è all'8,5% (-0,1% sulla settimana e sul mese).