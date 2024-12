Agi.it - S'innamora del parroco e lui la denuncia per molestie

AGI - Marcello Mastroianni, alla fine e dopo tante insistenze, capitolò di fronte alla bellezza prorompente di Sophia Loren. Era il 1971 e "La moglie del prete" di Dino Risi fece scandalo. Anche perché era difficile immagine a quei tempi che esistesse un termine per definire una donna che con un'ostinazione cieca e molesta voglia conquistare un uomo, un prete poi. Tempi diversi e per una donna di Tricase, in provincia di Lecce, il rinvio a giudizio perè stato inevitabile. Si era invaghita di un sacerdote molto più giovane di lei che non ricambiava il suo sentimento. Da lì il pressing, fatto di telefonate, messaggi, appostamenti e addirittura scenate in chiesa. Un inferno per il giovaneche ha subito fin quando è stato possibile e poi si è deciso are la donna che aveva stravolto la sua vita e portato scompiglio nella comunità parrocchiale.