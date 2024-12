Ilnapolista.it - Prost e la morte: «Vidi morire Elio De Angelis, non riuscii a salvarlo. Arrivai da Pironi, era praticamente senza gambe»

Alaine la. Le Parisien lo intervista a pochi giorni di un documentario su di lui a Canal +.«Volevo lasciare un segno diverso». Trentuno anno dopo la fine della sua carriera, Alainha finalmente scelto di raccontare sé stesso. La sua infanzia complicata con la malattia di suo fratello, la sua ascesa in Formula 1, i suoi titoli di campione del mondo. «Ero un po’ stanco di questo aspetto riduttivo-Senna, Senna-». A pochi giorni dall’uscita di un documentario a lui dedicato, in onda su Canal +, il quattro volte campione del mondo ha accettato di parlare con Le Parisien di un tema che lo ha perseguitato per tutta la sua carriera: la.Lei dice nel documentario che un pilota di Formula 1 è costretto a pensare ogni giorno ai rischi che corre. Laè un pensiero che ti ha perseguitato per tutta la tua carriera?C’è una differenza tra la paura e la consapevolezza del pericolo e il rischio che siamo disposti a correre.