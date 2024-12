Ilgiorno.it - Nuova Edicola del Villaggio: Emanuele Colombo riapre l'edicola in via Leonardo da Vinci

Unachiusa lascia spazio ad unache apre, la si può definire così la storia del cassaneseche ha deciso di aprire la sua "del" in viada. "Trovare lavoro di questi tempi è cosa difficile – spiega– più di una le esperienze fatte con contratto a termine, situazioni queste che non aiutano a pianificare un futuro. C’è stata quindi questa opportunità che ho preso al volo, anche se si tratta di un lavoro lontano dalla mia preparazione professionale ma non impossibile da affrontare, la volontà non manca di certo". Trentasette anni con laurea magistrale in Biotecnologia Industriale, il neo imprenditore sarà affiancato nella gestione dell’dal fratello Federico. "All’inizio di questa decisione – continua– ero un po’ spaventato dalla crisi che sta portando alla chiusura di molte edicole.